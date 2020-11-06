РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 ноя. В подмосковных Котельниках определили победителей соревнований по волейболу, которые прошли накануне в округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в Котельниках прошло открытое первенство по волейболу, в котором приняли участие команды из Котельников, Люберец, Дзержинского и Жуковского.

«Победу одержала команда «ветеранов» Котельников», - говорится в сообщении.

Власти Котельников готовы организовывать турниры и по другим видам спорта. Если у жителей есть желание присоединиться, можно написать об этом директ Instagram-аккаунта пресс-службы Котельников.