РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 ноя. В голосовании «Народный доктор Московской области 2020» на портале «Добродел» принимают участие 94 врача из Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На портале «Добродел» стартовал конкурс, который определит лучшего врача в регионе. Принять участие в голосовании может каждый, кто хочет выразить благодарность за работу медицинским сотрудникам. Одним из главных критериев конкурса «Народный доктор» является отношение врача к пациенту. <...> От Домодедово участвуют 94 врача», - говорится в сообщении.

Всего на участие подано почти 24 тысячи заявок со всей Московской области. Проголосовать за врача можно на портале «Добродел» (https://dobrodel.mosreg.ru/votings) до 1 декабря.