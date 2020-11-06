РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 ноя. Жители городского округа Люберцы 7 ноября во время онлайн-встречи с заместителем главы администрации муниципалитета Василием Власовым смогут задать вопросы на тему работы МосОблЕИРЦ, начисления платы за капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«7 ноября проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим работу МосОблЕИРЦ, начисления платы за капитальный ремонт и ряд других наиболее актуальных тем. Свои вопросы вы можете направить заранее на адрес электронной почты: admlubergkh@mail.ru, озвучить по телефону: 8(495)503-41-54, или оставить в комментариях под моим постом в социальных сетях», - сказал Власов.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте: www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер. Начало встречи в 17:00.