РИАМО – 6 ноя. Ситуацию с распространением коронавируса в Москве нельзя назвать стабильной, в городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что за минувшие сутки в Москве выявили 6253 случая заражения Covid-19. Город впервые с середины мая преодолел отметку в 6 тысяч новых пациентов за сутки.

«Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем. На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций», - сказала Ракова в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

Она отметила, что на прошлой неделе прирост за семь дней составлял 0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, а за четыре дня этой недели данные показатели выросли до 24% и 9% соответственно.

За все время пандемии в Москве выявили 456 689 случаев заражения коронавирусом, врачи вылечили 332 984 пациента, умерли 7140 человек.​​

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.

- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.

-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.

- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.