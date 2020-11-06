РИАМО - 6 ноя. В подмосковном Реутове на участке улицы Октября, достройку которого начали в середине прошлого месяца, специалисты «Реутовского водоканала» приступили к работе по монтажу ливневой канализации, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В середине октября в муниципалитете началась достройка части одной из центральных транспортных артерий муниципалитета – улицы Октября. По замыслу проектировщиков, новый участок дороги станет полноценным дублером Юбилейного проспекта и ускорит транспортные потоки», - говорится в сообщении.

Работы по монтажу ливневой канализации проводятся в строгом соответствии с нормативными документами и по согласованному с эксплуатирующими организациями проекту.

«Использование железобетонных труб гарантирует качественное выполнение работ в мокром грунте. Кроме того, для их закладки не требуется проведение дополнительных подготовительных мероприятий, в частности подготовки песчаного или бетонного основания», - отметил руководитель «Реутовского водоканала» Дмитрий Глабай.

Новый участок дороги будет четырехполосным. Кроме того, в настоящее время совместно с правительством Подмосковья рассматривается вопрос возможности использования территории под эстакадой в качестве парковки для жителей близлежащих домов. Администрация городского округа направила соответствующий запрос в профильное министерство.

Планируется, что основной этап подготовительных работ и укладка дорожного полотна завершится до конца года. Благоустройство прилегающей территории продолжится уже весной 2021 года.