РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 ноя. Порядка 160 спортсменок приняли участие в соревнованиях по гимнастике в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В физкультурно-оздоровительном комплексе Котельников прошли соревнования. В турнире приняли участие более 160 юных гимнасток из различных спортивных клубов и таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Оренбург, Котельники, Коломна», - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой соревнования проводились по всем требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.