РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 ноя. В городском округе Мытищи на улице Трудовой построят научно-испытательный центр электронно-компонентной базы, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области. Объект появится на улице Трудовой в Мытищах.

«В корпусе смогут работать порядка 54 специалистов. Площадь всего здания составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Проект сопровождают персональные менеджеры центра содействия строительству при правительстве Московской области», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

На площадях разместят склад компонентов для оборонной промышленности, будет предусмотрен испытательный зал для приборно-измерительной техники, а также логистические площадки для отгрузки и погрузки продукции. Объем инвестиций в проект оценивают в 600 миллионов рублей. Застройщик - АО «Радиоприборснаб».