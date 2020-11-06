РИАМО - 6 ноя. Умер писатель и сатирик Михаил Жванецкий, сообщает РИА Новости​.

«Ранее Жванецкий принял решение завершить концертную деятельность из-за состояния здоровья. Ему было 86 лет», — говорится в сообщении.​

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы участвовал в самодеятельности и создал театр миниатюр. Тогда же начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял.

В 1963 году познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр на должность завлита. Жванецкий за время работы в театре сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 различных миниатюр и монологов.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр. За свою жизнь опубликовал большое количество книг, самые известные из которых — «Птичий полет», «Избранное», «Политическое кабаре», «Моя Одесса», «Престарелый сорванец».

Жванецкий является народным артистом РФ, народным артистом Украины, а также лауреатом премии президента России. ​

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