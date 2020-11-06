РИАМО – 6 ноя. Группа Little Big выпустила новогодний клип S*ck My D*ck 2020, посвященный непростому уходящему году, сообщает Газета.ru.

«Данный контент создан исключительно в развлекательных целях без намерения ранить чьи-либо чувства. Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века», — говорится в описании к видео.

Помимо самих музыкантов, в клипе засветились юмористы Данила Поперечный, Гарик Харламов и Александр Гудков.

«По сюжету клипа компания встречает Новый год и вспоминает, чем запомнится 2020 год — на стол подают блюдо из летучей мыши, на елке висит игрушка в виде коронавируса», - отмечает издание.

Ранее музыканты Little Big записали песню для сиквела комедии «Борат» с популярным комиком Сашей Бароном Коэном.​