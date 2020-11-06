РИАМО - 6 ноя. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 439 пациентов за сутки, всего с начала пандемии выздоровело 67 150 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки выявлено 605 случаев заболевания коронавирусом.

Всего в Московской области на текущий момент зафиксировано 90 251 случай Covid-19. За время пандемии умерли 1677 пациентов.

Граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями в Подмосковье обязаны соблюдать изоляцию по 15 ноября. При этом социальные карты для проезда им не заблокируют. Кроме того, им можно гулять и выходить в магазин.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.

- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.

-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.

- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.