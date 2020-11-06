РИАМО - 6 ноя. Пять подмосковных школьниц победили в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В этом году на конкурс поступило более 16 тысяч работ из всех регионов России и 23 стран мира.

«Всего в Подмосковье в конкурсе принимали участие 415 человек — это стало одним из лучших показателей, который вошел в пятерку субъектов-лидеров по России», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Московская область уже второй год подряд находится на лидирующих позициях в пятерке лучших регионов страны по количеству работ.

Победителями регионального этапа конкурса стали: Полина Богданова из Орехово-Зуева, Алина Здорова из Балашихи, София Докукина из Долгопрудного, Мария Козина из Балашихи, Алиса Семенова из Раменского.

«Это очень важный и нужный проект для сохранения исторической памяти, для передачи исторической правды молодым поколениям», — отметил член жюри конкурса, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов.

Организаторами конкурса выступили ООД «Бессмертный полк России» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы», МИА «Россия сегодня» и ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 года».

«Отличительная особенность конкурса — он дает детям и их родителям понятный механизм поиска информации о своих семейных героях на источниках с достоверной информацией», — добавил руководитель регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, член региональной дирекции Московской области по проведению Года памяти и славы Валерий Анисимов.