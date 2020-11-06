РИАМО - 6 ноя. За минувшие сутки в Московской области выявили 605 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе зафиксировано 90 251 случай, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.
Кроме того, за сутки выздоровели 439 человек. С начала пандемии подмосковные врачи вылечили 67 150 пациентов.
Также за сутки в регионе скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 1677 человек.
В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8 800 550-50-30. Также всю информацию о Covid-19 можно найти на тематическом сайтеhttps://covid.mz.mosreg.ru.
В общественных местах и транспорте Подмосковья нужно обязательно соблюдать масочный режим. Пожилым жителям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует соблюдать самоизоляцию, но можно выходить на прогулки и в магазин.
Жителям рекомендуют вызывать врача на дом при появлении любых симптомов простудного заболевания.
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Текстовая трансляция
6 НОЯБРЯ
- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.
- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.
-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.
- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.
- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.
- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.
- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.
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