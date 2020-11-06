РИАМО - 6 ноя. Водителям Московской области рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю из-за снижения среднесуточной температуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Автомобилистам также порекомендовали проверить готовность машины к работе при отрицательных температурах. Так, следует проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумулятор и клеммы (если необходимо, заменить или купить новый).

«Поставить новые свечи, масляной фильтр, смазать замки, заменить технические жидкости (масла, охлаждающую и тормозную жидкости), колодки, изношенные элементы, сделать антикоррозийную обработку, смазать замки, установить зимние дворники и залить незамерзайку», — отмечается в материале.

Еще нужно заменить летнюю резину на зимнюю. Производители советуют делать это при среднесуточной температуре плюс 5 градусов: при более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. В этом случае управление автомобилем можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь транспортного средства увеличивается в разы.

С декабря в России запрещено ездить на летней резине, ее нужно заменить на зимнюю — шипованную резину или «липучки». Минтранс региона советует зимой использовать «липучки», так как такие автопокрышки обеспечивают безопасное движение автомобиля по мокрой дорожной поверхности и высокое сцепление колес при езде по дороге укрытой слоем снега, у них отсутствует шум, а также они не наносят вред дорожному покрытию.

Штраф за езду на летней резине зимой составляет 500 рублей. Нужно покупать маркированные шины, чтобы не приобрести контрафакт. На каждой шине или на нанесенной на шину этикетке должен быть DataMatrix-код — разновидность штрихкода. С его помощью можно считать данные о продукте и его происхождении, подтвердить информацию о бренде и изготовителе, а также ознакомиться с эксплуатационными характеристиками шин.