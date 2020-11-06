РИАМО - 6 ноя. Мосгосстройнадзор проверил ход строительства второго корпуса жилого комплекса «Люблинский парк» на юго-востоке Москвы, возведение которого должно завершиться в IV квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Второй корпус рассчитан на 1,131 тысячи квартир с жилой площадью в 55 тысяч квадратных метров. Общая площадь возводимого корпуса составит 82,9 тысячи квадратных метров. Специалисты Центра экспертиз, которые были привлечены к проверке корпуса, провели 12 инструментальных исследований, которые помогли выявить нарушения в качестве отделочных работ и в культуре строительного производства.

«По итогам проверки генподрядной организации выдано предписание с конкретными сроками устранения нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении. Устранение нарушений находится на контроле комитета. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина комитет усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Строительство комплекса ведется по адресу: улица Люблинская, владение 72 (Юго-Восточный административный округ, Люблино). Застройщиком выступает ООО «Люблино Девелопмент», а генеральным подрядчиком является ООО «Глобалстройтех».