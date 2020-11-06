РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 ноя. Депутаты Мособлдумы, члены партии «Единая Россия» Игорь Коханый и Дмитрий Дениско разместили в аккаунтах своих социальных сетей домашние онлайн-тренировки в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее», говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии.

«Сейчас, как никогда важно следить за своим здоровьем и ежедневные физические упражнения в этом отличный помощник! Берегите себя, своих близких и оставайтесь дома», — сказал Коханый.

Парламентарии продемонстрировали комплексы упражнений, которые на их взгляд являются эффективными, не требуют дополнительного инвентаря и просты для проведения в домашних условиях.

«В период пандемии многие жители Люберец переведены на режим удаленной работы, а люди старше 65 лет находятся на самоизоляции. Именно в этот период необходимо поддерживать себя в хорошей форме. Занимайтесь спортом, укрепляйте организм и поддерживайте здоровье», — отметил Дениско.

Присоединиться к онлайн-зарядке Игоря Коханого и Дмитрия Дениско можно по ссылкам в Instagram здесь (https://www.instagram.com/tv/CG9jShkqtjX/?igshid=o8o8c4ahnyce) и здесь (https://www.instagram.com/tv/CHFo9DoJExw/?igshid=1hxrterjs776b).