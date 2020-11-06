РИАМО - 6 ноя. В пятиэтажном кирпичном доме в Тверском районе Москвы, возведенном в 1930 году по индивидуальному проекту, будет произведен капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В рамках ремонта запланирована локальная обработка фасада антисептическими составами, а также оштукатуривание элементов фасада, дверных и оконных откосов. Впоследствии элементы фасады будут окрашены. В процессе работ будет произведена замена тамбурных и входных дверей. Проект включает в себя замену кронштейнов для флагштока, домового знака, а также ремонт пожарных лестниц.

«Ежегодно сотни проектов капитального ремонта согласовываются экспертами нашей организации. Они проходят комплексную проверку на соответствие действующему законодательству, строительным нормам, а также столичной территориальной сметно-нормативной базе ТСН-2001», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Внутренний ремонт здания включает в себя замену плитки на полу лестничных площадок и на стенах первого этажа, а также обновление потолков и стен подъездов. Предполагается установка нового плинтуса из керамогранитной плитки, окраска торцов лестничных маршей с их расчисткой, замена табличек над подъездами. В рамках ремонта необходимо восстановить керамическую плитку в ванных, санузлах и на кухнях. Восстановительный ремонт будет проводиться и в зонах замены коммуникаций по всему объему здания.

«Так, проектными решениями в рамках проведения капитального ремонта жилого дома на Новослободской улице предусмотрены отделочные и ремонтные работы, в том числе обновление цоколя с заменой облицовки керамической плиткой, ремонт швов кирпичной кладки в местах повреждения и выветривания, очистка фасада от краски, его мойка под высоким давлением и новое окрашивание», – отметила Яковлева.