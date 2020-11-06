РИАМО - 6 ноя. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о новом порядке формирования правительства, исходя из принятых поправок к Конституции РФ, сообщает Газета.ru.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласно документу, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента», —​ говорится в сообщении.

Также закон меняет порядок назначения главы кабмина. Теперь глава государства может назначить премьер-министра только после того, как кандидатуру утвердит Госдума.

Если Госдума трижды отклонит предложенного главой государства кандидата, то президент назначит премьер-министра сам.​