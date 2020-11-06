РИАМО - 6 ноя. Прокуратура проводит проверку в связи с травмированием девятилетнего мальчика во время посещения одного из детских развлекательных центров Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 31 октября. Ребенок находился в батутной зоне детского центра, где при прыжке провалился в дыру между батутами. Мальчик получил телесные повреждения.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Бабушкинский межрайонный прокурор также передал материалы процессуальной проверки в территориальный орган СК РФ.