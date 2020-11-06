РИАМО - 6 ноя. Второй корпус жилого комплекса Freedom на северо-западе Москвы ввели в эксплуатацию, на площади в 17,5 тысяч квадратных метров расположилось 345 квартир, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Первый этаж постройки отводится под коммерческие помещения, проектом предусмотрена подземная парковка, рассчитанная на 100 мест. Также в доме находится детский сад, площадь которого близка к отметке в 1,5 тысячи квадратных метров. Сад рассчитан на 90 малышей.

«Девелопер «Донстрой» получил разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса I очереди жилого комплекса Freedom (присвоенный адрес: Шелепихинская набережная, дом 42, корпус 2, Северо-Западный административный округ). В ближайшее время дольщики смогут получить ключи от квартир», – говорится в сообщении.

В рамках проекта запланировано возведение трех корпусов, суммарное количество квартир в которых превысит отметку в тысячу штук. Жильцы будут иметь доступ не только к собственной инфраструктуре, но и получат возможность пользоваться объектами, расположенными рядом с ними, а именно фитнес-центром с бассейном и торговым комплексом жилого квартала «Сердце Cтолицы» девелопера «Донстрой».