РИАМО - 6 ноя. Новая коллекция карт «Тройка» выпущена совместно со столичным футбольным клубом «Динамо» и является первой футбольной коллекцией, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новая коллекция вышла тиражом в 10 тысяч карт. Обзавестись одной из коллекционных карточек можно в сувенирных и интернет-магазине метрополитена, а также на стойках «Живое общение».

«Сила в движении»— говорят новые эксклюзивные проездные. А движение быстрее с «Тройкой», – говорится в сообщении.

На картах изображены логотипы клуба и «Тройки», а также одноименный московский стадион.

Первая спортивная коллекция «Тройки» была выпущена совместно с баскетбольным клубом «ЦСКА» два года назад.