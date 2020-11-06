РИАМО – 6 ноя. Врач-диетолог Дарья Русакова сообщила, что чеснок, лук и другие народные средства неэффективны в борьбе с гриппом и простудой, они не могут заменить медикаменты, сообщает Nation News.

Лук и чеснок, по мнению врача, могут только помочь укрепить иммунитет, но использовать их в качестве лекарства нельзя.

«Чеснок, лук и лимон, безусловно, полезные, потому что они содержат вещества, обладающие антибактериальным и антисептическим эффектом, а также антиоксидантами и витаминами, но они не могут полностью убрать симптомы болезни», — подчеркнула Русакова.

Для того, чтобы организм быстрее восстановился после болезни, врач советует есть свежие овощи и фрукты.​