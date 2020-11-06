РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 ноя. Госавтоинспекторы напомнили курсантам автошкол в подмосковном Красногорске о пользе световозвращающих элементов в одежде пешеходов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках социального раунда «Засветись!» сотрудники Госавтоинспекции горокруга Красногорск провели профилактические беседы по правилам дорожного движения для пешеходов с курсантами автошкол городского округа Красногорск.

«Инспекторы в ходе беседы напомнили будущим водителям, что пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД также вручили курсантам тематические памятки. Все желающие смогли сделать памятные фото с хэштегом раунда #засветись и разместить в соцсетях.