Хостелы – самое бюджетное жилье для туристов в Москве, однако в силу разных жизненных обстоятельств некоторые задерживаются там надолго. Телеведущая Александра из Екатеринбурга, которая вместе с ребенком полгода жила в разных хостелах на Чистых прудах, рассказала РИАМО о соседях из «Голоса», дружбе с гастарбайтерами, ссорах из-за шуб и воровстве колбасы.

Три хостела за полгода

фото из личного архива Александры

«Моя жизнь в хостеле была своеобразным экспериментом, и я отношусь к этой истории как к грустно-веселой авантюре.

В 2018 году мы с дочерью Полиной переехали в Москву из Екатеринбурга. Мы с ней вдвоем уже восемь лет и пережили разные времена. В 2016 году мы переехали в Екатеринбург из Первоуральска. До этого у меня был муж, а у нее – папа, потом нам помогали бабушки и друзья, а совсем одни мы впервые остались в Москве.

Я нахожусь в вечном поиске работы, съемок, кастингов и жилья, а дочь оказалась московской школьницей.

По профессии я – ведущая, у меня были заказы и в других городах. Когда я уезжала, присматривать за дочерью мне очень помогали знакомые москвичи.

Свою квартиру в Первоуральске я сдавала за 10 тысяч рублей и на это планировала что-то снять в Москве, но разница в цене оказалась настолько большой, что даже оплату за хостел я отдавала постепенно, когда находила подработки.

Когда мы только переехали в Москву, то около года снимали квартиру в Печатниках, там же была школа дочери. Так как финансово нам было сложно потянуть квартиру, нас попросили съехать, и мы оказались на Курской у знакомых.

Подруга, зная мою непростую ситуацию, рассказала о хостеле на Чистых прудах. Мы решили рискнуть и в октябре 2019 года с дочерью и чемоданам отправились в хостел.

Нас подкупало расположение и цена – 700 рублей в сутки вдвоем на одной кровати.

Долго жить в хостеле мы не планировали, но у дочери начались проблемы в школе в Печатниках, и мне пришлось ее переводить на Чистые пруды. Проблемы были из-за опозданий, и меня часто вызывали в школу на ковер. Задавали некорректные вопросы: «Где муж?», «Как вы собираетесь обеспечивать ребенка?». После этого мы поменял школу через Госуслуги.

Хостелы за полгода мы меняли трижды. Человеческий фактор все-таки взял верх. С октября по декабрь мы прожили в «Ель-хостеле», в январе переехали в «Рус Хостел», а в феврале и марте жили уже в «Артисте».

Потом бахнула пандемия, Полю перевели на удаленку, и мы, благодаря знакомству в хостеле, отправились к морю в Адлер.

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Успеть забронировать

фото из личного архива Александры

Основной плюс хостела – здесь можно жить очень бюджетно. От 600 рублей за место в комнате на восемь человек. Если номер на четверых, то 800 рублей. Иногда попадались акции на «Букинге», и мы экономили.

Самый первый хостел – «Эль» – располагался в красивом доме на четвертом этаже с видом на пруд и парк. Конечно, такой вид открывается не из всех окон. Уютнее всего было в комнате на четыре человека с одними девочками, но иногда мы не успевали их бронировать, и тогда на ночь уходили в общую.

Условия были приемлемые: двухъярусные кровати со шторками, ящик для хранения, вешалка для верхней одежды. Очень маленькая общая кухня, комфортная зона отдыха, где вечером можно было посидеть на диванах, четыре душевые комнаты и туалеты. Уборка была каждый день, постельное белье меняли, если была необходимость.

Сначала такую жизнь мы романтизировали, на выходные уезжали к друзьям, а вещи оставляли в камере хранения.

Мы быстро сдружились с девочками на ресепшен, одна жила там постоянно, другая работала недавно администратором.

Перед Новым 2020 годом начались перебои с горячей водой, часто ломались краны, плюс нарастало непонимание со вторым администратором.

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Соседство с иностранцами и алкашами

фото из личного архива Александры

В постоянном потоке людей – иностранцев, странных личностей и алкашей – не всегда была возможность расслабиться. Например, в нашем хостеле жила девушка, которая часто плакала и всех избегала, женщина с кошкой, которая задерживала оплату и оставляла кошку в клетке, хотя это было запрещено. От некоторых постоянно разило алкоголем, а кто-то был просто шумным.

Начеку там надо быть постоянно, но я умею доверять вселенной. Тем более, у нас был шкаф с ключом.

Дочь у меня очень общительная, ей было комфортно, а я умею отвлекаться и не думать о плохом.

В хостеле жили и русские, и иностранцы. Так как я плохо говорю на английском, то мы не часто общалась, но пара друзей в Instagram с другого конца света у меня появились.

Из интересных знакомств – участник шоу «Голос», который занял второе место в финале 2020 года, на репетиции он ходил из хостела.

Еще я сдружилась с Валюшей, вместе с которой в пандемию мы отправились жить к морю. Кто знает, где бы я была в карантин, если бы не хостел.

В хостеле были и постоянные жильцы, которые, как и я, снимали по неделям. У каждого из них своя история. Многие говорили, что живут в хостеле, пока не нашли комнату или квартиру. Другие останавливались здесь между командировками. И конечно, гастарбайтеры тоже жили. На самом деле, мне было это неважно, главное, чтобы люди мылись и были опрятными. Например, в третьем хостеле было много бурятов, так как хозяин – бурят.

Кстати, с ними мы иногда могли выйти погулять вместе или устроить ужин. Атмосфера была дружеская. Но в целом относились все к друг другу поверхностно. Потому что никто не собирался задерживаться там надолго.

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Клопы и ссоры из-за денег

фото из личного архива Александры

Конечно, за время жизни в хостеле случаи бывали разные.

Как-то раз мы стали свидетелями разборок двух дам, которые проклинали друг друга за какую-то шубу.

Чем закончилась эта история и была ли шуба, не очень понятно, но орали девушки на весь хостел.

Основные ссоры в хостеле были из-за денег, так как для всех, кто там останавливается это важный вопрос. Ситуация, когда администратор не записал, а ты уже заплатила, болезненная. Еще хуже – бронь поставлена, а тебя просят переселиться в другую комнату.

Но я считала это мелочью, ведь главное – дочь ходила в школу в 10 минутах от дома, а сейчас из Красногорска, куда в итоге переехали, мы едем до школы 1,5 часа.

Также из плюсов – возможность погулять вечером на Чистых прудах или неспешно дойти до Красной площади. Тогда я впервые отметила Новый год на Красной площади, а если бы жила где-то на окраине, то вряд ли бы поехала.

Неприятно было однажды. До слез. Когда нас из второго хостела попросили выселиться и не объяснили причину.

В этот момент мне надо было в аэропорт, а моя новая подруга Валя и дочка Поля оставались на два дня одни. К счастью, мы быстро решили этот вопрос – просто переехали в соседний хостел за 20 минут. Правда, там через каждые две недели травили клопов и жутко пахло еще неделю.

Сейчас смешно, а тогда мы много гуляли по городу и идти домой не хотелось от слова совсем. Хотя меня за время жизни в хостелах ни разу не кусал клоп.

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Воровство колбасы и приглашения на свидания

фото из личного архива Александры

Что больше всего бесило в хостеле – это душ, где вода бежит то холодная, то горячая, то ее нет вообще или тонкая струйка. Еще из минусов – люди, которые шумели или могли разглядывать тебя, пока ты идешь по коридору.

Один раз была ситуация, когда администрация хостела вызвала полицию, гость был не в себе, но мы с Полей в это время были у крестного в гостях.

Мне часто делали комплименты, дарили шоколадки и приглашали на свидания, но если я хмурила бровь и отказывала, то нормально это воспринимали.

Еще один момент – холодильник, из которого либо что-то продает, либо появляется, либо тухнет. И всегда найдутся те, кто будет ворчать, что их колбасу воруют.

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Научиться говорить «нет»

фото из личного архива Александры

Много интересного понимаешь о людях и их жизни, когда находишься с ними 24/7. И самое главное, я начала изучать себя, свои привычки, свои эмоции. Почему, например, я легко схожусь с новыми людьми, но к своим у меня завышенные требования. Новые люди – это всегда отсутствие ожиданий.

Я очень общительный человек и у меня хорошо прокачаны навыки коммуникации, но в полудомашней обстановке не всегда хочется общения. Я столкнулась с разными сторонами себя: иногда была замкнутой, иногда дружелюбной. Это было интересно. Даже научилась отстаивать свои права и говорить «нет». Раньше часто пускала все на самотек, а среди незнакомых людей надо быть в балансе».