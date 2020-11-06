РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 ноя. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в конкурсе «Тыквенная фантазия» в онлайн-формате, жюри определит трех лауреатов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Парки Красногорска запустили конкурс «Тыквенная фантазия». Для участия необходимо изготовить композицию, в основе которой использована тыква, оформленная с помощью природных или искусственных декоративных материалов», - говорится в сообщении.

Фото работы необходимо направить на электронную почту parkikrasnogorska_org@bk.ru с пометкой «Тыквенная фантазия».

Работа должна сопровождаться следующей информацией: название работы, ФИО участника, краткое описание или творческая презентация работы, номер телефона для связи.

«Экспертное жюри определит трех лауреатов, которые получат специальные призы, дипломы и их работы будут размещены в социальных сетях учреждения», - добавляется в материале.

Работы принимаются до 22 ноября включительно. Награждение состоится 1 декабря на открытии зимнего сезона в парках.