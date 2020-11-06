РИАМО - 6 ноя. ДТП на переезде 31 километра перегона Голицыно – Одинцово 6 ноября произошло при исправно работающей сигнализации, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что дежурный по переезду в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения и, со слов очевидцев, разрешал водителям транспортных средств проезжать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

«Световая и звуковая сигнализация на железнодорожных переездах Московской железной дороги включается автоматически, без вмешательства должностного лица. По действующему законодательству красный сигнал светофора запрещает любое движение через железнодорожные пути», - отмечается в материале.

В настоящее время по факту ДТП на переезде в ОАО «РЖД» проводится служебное расследование, по результатам которого компания примет соответствующие меры административного реагирования.

Авария произошла в ночь на пятницу на регулируемом переезде перегона станций «Одинцово - Голицыно», где столкнулись грузовой автомобиль и электропоезд сообщением «Лобня - Дорохово». В результате происшествия водитель и пассажир грузового транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы.