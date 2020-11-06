РИАМО - 6 ноя. Пункты выдачи идентификационных термонаклеек для людей с деменцией могут появиться на территории Подмосковья, сейчас такие пункты работают в Москве, сообщила РИАМО в пятницу президент фонда «Альцрус» Александра Щеткина.

«В целом планы открыть пункты выдачи наклеек в Подмосковье есть. Но так как проект только запустился, мы ориентируемся на Москву. Но жители Московской области также могут приезжать в удобные для них пункты и брать термонаклейки», - сказала Щеткина.

На термонаклейку нанесен QR-код, с помощью которого можно идентифицировать человека и помочь ему вернуться домой.

Щеткина отметила, что москвичи отнеслись к проекту достаточно тепло. Главная задача акции – сделать так, чтобы люди с деменцией реже терялись.

​На территории Москвы в настоящее время работают три пункта выдачи наклеек с QR-кодом, они находятся около станций метро «Бабушкинская», «Полежаевская» и «Шоссе Энтузиастов». Еще одну точку планируют открыть у станции «Таганская».

За неделю работы пунктов людям с деменцией в Москве выдали около 20 идентификационных термонаклеек. До конца марта планируется раздать 500 наклеек.