РИАМО - 6 ноя. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 2 ноября этого года. Мужчина, находясь в лесопарковой зоне вблизи 1-ого Волоколамского проезда, напал на женщину и изнасиловал ее, угрожая физической расправой.

«В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения», - сказала Иванова.

Вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.