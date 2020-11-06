РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. Подольские танцоры получили гран при на Всероссийском конкурсе во Владимире, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

С 1 по 5 ноября во Владимире проходил VIII Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур «Содружество-2020». Вокалисты, танцоры, музыканты из 20 регионов страны соревновались в мастерстве.

«Хореографическая студия «Подольчане» под руководством Андрея Попова из Дома культуры имени Карла Маркса Подольска представила на конкурсе премьерные номера «Матросский танец» и «Горский танец» и получила гран-при фестиваля в номинации «БРАВО!», - говорится в сообщении.

Межнациональный фестиваль «Содружество-2020» по традиции проводится раз в два года благодаря президентскому гранту, выделенному на развитие гражданского общества. В 2020 году форум посвятили Году памяти и славы, все основные мероприятия проходили в дни празднования Дня народного единства.