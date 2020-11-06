РИАМО - 6 ноя. Около 20 идентификационных термонаклеек раздали для людей с деменцией в Москве за первую неделю работы пунктов выдачи, сообщила РИАМО в пятницу президент фонда «Альцрус» Александра Щеткина.

На термонаклейку нанесен QR-код, с помощью которого можно идентифицировать человека и помочь ему вернуться домой.

«Несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, проект запустился, мы уже начали раздачу термонаклеек и в настоящее время уже отдали около 20 наклеек с QR-кодом», - сказала Щеткина.

Она отметила, что сейчас работают три пункта выдачи термонаклеек - около станций метро «Бабушкинская», «Полежаевская» и недавно открывшаяся точка у станции «Шоссе Энтузиастов». Также планируется открытие пункта выдачи термонаклеек около станции метро «Таганская».

До конца марта следующего года в рамках проекта планируется раздать 500 термонаклеек.