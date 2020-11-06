РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 ноя. С начала года свою семью в городском округе Мытищи обрели порядка 50 детей-сирот, а за этот же период в Подмосковье 1 720 детей нашли приемных родителей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Одним из главных направлений работы управления опеки и попечительства по городскому округу Мытищи является устройство в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основная задача – найти детям достойных, хороших и любящих родителей.

«С начала года органы опеки и попечительства Московской области 1 720 детей-сирот устроили в новые семьи. В городском округе Мытищи свою семью вновь обрели 50 детей-сирот. Всего в Подмосковье насчитывается около 4,1 тысячи приемных семей, 151 из них создана в 2020 году», - говорится в сообщении.

В области проживает порядка 24,4 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 16 тысяч детей находится на воспитании в замещающих семьях. При этом порядка 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.

Все желающие могут задать интересующие их вопросы по телефону управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Мытищи: 8 (498) 602-75-21 (22).