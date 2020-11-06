РИАМО - 6 ноя. В Москве из горящей квартиры спасли одного человека, возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«В ходе работ по ликвидации пожара из квартиры был спасен один человек. К сожалению, в ходе разборов места пожара, обнаружен один погибший», — говорится в сообщении.

Горели вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. Происшествие случилось в 3-м Волоколамском проезде.

При обнаружении пожара москвичам нужно незамедлительно звонить по телефону «101».