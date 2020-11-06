РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 ноя. Управляющая организация ТСН «Центральная 8» в Балашихе по предписанию Госжилинспекции региона устранила нарушения герметичности межпанельных швов одного из домов в микрорайоне Кучино Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома №8 по улице Центральная сообщили в Госжилинспекцию по поводу неудовлетворительного состояния фасада дома, в результате чего в течение трех лет их квартиры промерзают в зимний период. Надзорное ведомство потребовало незамедлительно провести соответствующие работы.

«Сотрудники ТСН «Центральная 8» незамедлительно приступили к проведению работ по герметизации межпанельных швов. Управляющая компания исполнила требование областного надзорного ведомства, что подтвердили предоставленные инспекторам фотоматериалы», - говорится в сообщении.

По словам главного государственного жилищного инспектора региона Ольги Фединой, сотрудники УК обязаны проводить регулярные осмотры фасадов многоквартирных домов и устранять нарушения по мере их выявления. В частности, необходимо ремонтировать пришедшие в ненормативное состояние межпанельные швы.

«Нельзя допускать, чтобы зимой жители, лишаясь комфорта и рискуя подорвать здоровье, замерзали в своих собственных квартирах. В противном случае, к решению вопроса, несмотря на временное ограничение проверок, подключаются инспекторы», — подчеркнула Федина.