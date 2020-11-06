РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 ноя. С добровольцами в городском округа Мытищи на заседании волонтерского штаба обсудили доставку продуктов и медикаментов жителям на самоизоляции, сообщается на сайте администрации горокруга.

В режиме онлайн состоялось заседание волонтерского штаба, созданного при местном отделении партии «Единая Россия». Его провели первый заместитель председателя Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Никита Чаплин и председатель окружного совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.

«В ходе заседания поговорили как с ребятами, которые принимают участие в волонтерской деятельности, так и с депутатами совета депутатов округа. Сейчас основная нагрузка на волонтеров – это раздача масок в общественных местах, в транспорте. Перед ними также стоит новая задача – закупка продуктов и медикаментов на средства заявителей, которые находятся на самоизоляции, и доставка заказа до дверей», - сказал Чаплин.

Чаплин подчеркнул, что проводить такие встречи очень важно. Это позволяет оперативно реагировать на те потребности, которые появляются у людей, нуждающихся в помощи.