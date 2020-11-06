РИАМО - 6 ноя. Порядка 49 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь с начала года, размер выплат зависит от конкретной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Общая сумма выплат составила более 318 миллионов рублей», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах.

«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей — одиноко проживающему гражданину», — отметила Фаевская.

Она добавила, что в случае повреждения или утраты жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей — одиноко проживающему гражданину.