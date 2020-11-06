РИАМО - 6 ноя. В столице проводят реконструкцию стального газопровода старейшей тепловой электростанции ГЭС-1 с целью привести отдельные элементы газораспределительный сети к единой степени безопасности и надежности эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

Газопровод, реконструкция которого ведется в Москве, обеспечивает газом несколько столичных районов, а именно Замоскворечье, Таганский и Нижегородский, а также ГЭС-1. Станция питает теплом порядка 4 тысяч зданий, среди которых около 100 больниц и поликлиник, свыше 80 детских образовательных учреждений, органы государственной власти и тысячи жилых домов.

«Работы были начаты в апреле прошлого года. Строительство было разбито на несколько этапов. Завершением каждого этапа считалось окончание строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включающих в себя прокладку стального газопровода, и/или санацию существующей трубы с выводом сооружений для обслуживания и его врезку в действующую сеть. На сегодняшний день работы завершены в полном объеме», – говорится в сообщении.

В рамках проекта предусмотрена перекладка газопроводов среднего давления, которые подводят голубое топливо к газораспределительному пункту «Брошевский».

Газопровод обеспечивает газом старейшую действующую тепловую электростанцию России – ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича ПАО «Мосэнерго», первые мощности которой были введены в 1897 году.