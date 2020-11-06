РИАМО - 6 ноя. Столичную клинику ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии» лишили лицензиии, там скончались несколько пациентов, говорится в сообщении пресс-службы управления Росздравнадзора по Москве и Подмосковью.

Поступило несколько обращений граждан, которые пожаловались на причинение вреда жизни и здоровью граждан после ненадлежащей организации оказания медпомощи.

«Согласно сведениям, содержащимся в обращениях граждан, в клинике также оказывали психологическое давление на родственников пациентов в целях получения дополнительных денежных средств», - говорится в сообщении.

По сведениям одного из заявителей, родственников пациентов просили оплачивать лечение не переводом на расчетный счет клиники, а переводом на личную банковскую карту одного из сотрудников. Наибольшая сумма денежных средств, переведенных таким образом, превышала 800 тысяч рублей.

Территориальным органом Росздравнадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия. Выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации.

Помещения отделения опечатали. Был введен временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология».

Организация привлечена к административной ответственности. Территориальным органом в арбитражный суд Москвы направили иск об аннулировании лицензии у данной организации. 5 ноября решением суда лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии» аннулированы.