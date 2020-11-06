РИАМО – 6 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент ситуация с распространением коронавируса является тревожной, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что тренд на повышение числа зараженных требует принятия дополнительных мер.

«Дополнительные меры принимаются, вы это видите. Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера. Каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения. Тенденция тревожная, пандемия развивается», — сказал Песков.

За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах.​

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6 НОЯБРЯ

- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.

- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.

-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.

- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.