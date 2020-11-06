РИАМО - 6 ноя. В октябре в Москве завершилось расселение жителей восьми домов по программе реновации ветхого жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

По словам главы департамента Сергея Левкина, с начала года в рамках реновации отселили 35 зданий, девять из которых уже демонтированы. Жилые дома расположены в 16 районах и в семи административных округах города.

«В октябре завершилось расселение более 360 семей», – сказал Левкин.

От отметил, что на освобожденных участках построят новые дома для переселения участников программы или организуют общественные пространства.

В соответствии с едиными стандартами программы реновации, жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.