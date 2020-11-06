РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 ноя. Участники областного экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» сдали четыре тонны макулатуры в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«4 тонны макулатуры сдали красногорцы в ходе областного экомарафона в нашем округе. Если посчитать по среднестатистическим данным, то получается, что участники акции спасли больше 35 деревьев», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что все вторсырье вывезли на сортировку, где распределят по фракциям и отправят на переработку.

«Благодарю волонтеров, на протяжении трех недель дежуривших в пункте приема. Спасибо всем за участие и неравнодушие. Вместе сделаем Красногорск еще чище и красивее», - заключила Хаймурзина.