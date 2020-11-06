РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 ноя. Жители подмосковного Красногорска могут присоединиться к занятиям по дыхательной гимнастике, которые каждое воскресенье в режиме онлайн проводит клуб «Досуг», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Проект министерства культуры Московской области «ДК Онлайн» продолжает свою работу на территории горокруга Красногорск. Клуб «Досуг» каждое воскресенье в 15:00 проводит для детей и взрослых онлайн-занятия по дыхательной гимнастике», - говорится в сообщении.

Подключиться к занятиям можно через платформу Zoom. Запись по телефону: 8(985)363-41-48.