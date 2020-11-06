РИАМО - 6 ноя. С начала 2020 года 301 житель Подмосковья смог организовать свое дело при поддержке службы занятости, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Сумма единовременной финансовой помощи безработным на открытие своего дела составляет 145,56 тысячи рублей. Дополнительно безработным предоставляется 7,5 тысяч рублей на то, чтобы подготовить необходимые документы. В бюджете региона на эти цели предусмотрена сумма в 46,4 миллиона рублей.

«В Подмосковье реализуется целый комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения. Предоставление единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела является востребованной услугой среди граждан», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

С вопросом о предоставлении единовременной денежной помощи нужно обращаться в центр занятости населения по месту жительства.

В Московской области безработным гражданам при поддержке службы занятости предоставляется единовременная финансовая помощь в целях организации собственного дела (ООО, ИП или КФХ).