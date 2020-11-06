РИАМО - 6 ноя. В Москве для детей с инвалидностью и без инвалидности, у которых родителей госпитализировали с коронавирусной инфекцией, открыт обсерватор на базе центра реабилитации инвалидов «Царицыно», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также в обсервационный центре помогут семьям с детьми, у которых нет возможность соблюдать самоизоляцию.

«В Москве мы создаем все условия, чтобы маломобильные граждане даже в пандемию не оставались без поддержки. Дети и молодые люди с инвалидностью, заболевшие коронавирусом и нуждающиеся в изоляции вне дома, могут находиться в обсервационном центре в Царицыно, в том числе с одним из родителей», — сказала вице-мэр.

Ракова добавила, что в центре можно будет разместиться и матери с ребенком. Их будут наблюдать высококвалифицированные специалисты.

До эпидемии центр занимался комплексной реабилитации совершеннолетних москвичей, чаще всего с ДЦП. Теперь бригады учреждения помогают горожанам на дому.

Обсерватор примет ребенка по согласию родителей. О нем будут заботиться профессионалы. При необходимости детям выдадут сменную пижаму, обувь, гигиенические принадлежности и полотенца, а также раскраски, карандаши, фломастеры и книги.

В палате находятся две кровати, есть душевая с туалетом, рабочее место и бесплатный Wi-Fi. Кормят детей пять раз в день. Еду приносят в одноразовой посуде, после чего посуду утилизируют как опасные отходы.

С собой в центр из дома можно взять книги, компьютеры, планшеты, игрушки и косметические принадлежности. Их нужно будет продезинфицировать.

На данный момент в обсерваторе находятся 32 человека, среди них девять семей.