РИАМО - 6 ноя. За неделю с 27 октября по 2 ноября сахар подорожал в России на 2,9%, за это время инфляция составила 0,1%, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Росстата, с начала года инфляция в стране составила 3,3%.

«Сахар-песок за отчетный период подорожал на 2,9%. Огурцы стали дороже на 8,5%, а помидоры выросли в цене на 4,8%. Кроме того, стоимость подсолнечного масла прибавила 1,8%», — говорится в сообщении.

Цены на бензин не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0,2%, отметили в ведомстве. ​