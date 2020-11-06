РИАМО - 6 ноя. За неделю с 27 октября по 2 ноября сахар подорожал в России на 2,9%, за это время инфляция составила 0,1%, сообщает Федеральное агентство новостей.
По данным Росстата, с начала года инфляция в стране составила 3,3%.
«Сахар-песок за отчетный период подорожал на 2,9%. Огурцы стали дороже на 8,5%, а помидоры выросли в цене на 4,8%. Кроме того, стоимость подсолнечного масла прибавила 1,8%», — говорится в сообщении.
Цены на бензин не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0,2%, отметили в ведомстве.
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