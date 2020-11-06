РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 ноя. Открытый турнир «Юные гимнастки ФСПО» пройдет во Дворце спорта «Триумф » в Люберцах 9 и 10 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«9 и 10 ноября во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы пройдет открытый турнир по художественной гимнастике «Юные гимнастки ФСПО». Соревнования состоятся без участия зрителей», - говорится в сообщении.

В турнире примут участие 238 девушек 2014 года рождения и старше из Москвы, Московской, Ярославской, Рязанской областей.

Победители и призеры соревнований в индивидуальных программах и групповых упражнениях будут награждены медалями и грамотами физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия».