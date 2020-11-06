РИАМО - 6 ноя. Ликвидировано возгорание грузового автомобиля с газовым оборудованием, которое произошло в пятницу утром на 57-м километре МКАД, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

В результате ЧП были перекрыты три полосы движения. К месту происшествия направили силы пожарно-спасательного гарнизона, в том числе расчет ПСО №204 ГКУ «ПСЦ».

«Пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент движение на участке восстановлено.