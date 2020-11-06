РИАМО - 6 ноя. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами страны граждан России и мира, в числе награжденных – первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В указе сказано, что орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручается ей за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в сообщении.

Лариса Лазутина впервые была избрана в Мособлдуму в 2003 году. С тех пор она возглавляла думские комитеты по образованию, культуре, спорту, делам молодежи. С 2016 года она стала первым заместителем председателя парламента.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.