РИАМО - 6 ноя. Столичная школьница почувствовала себя плохо на уроке и скончалась, проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
«По предварительным данным, девочка в одном из учебных заведений в Южном административном округе Москвы почувствовала себя плохо во время урока, впоследствии она скончалась», — сказала Иванова.
На месте происшествия работает следственная группа, опрашиваются сотрудники учебного заведения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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