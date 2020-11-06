РИАМО - 6 ноя. На территории охотничьих угодий Подмосковья с начала 2020 года было зафиксировано 529 административных правонарушений, чтобы охранять охотничьи ресурсы, проводятся плановые и внеплановые рейды, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«За 9 месяцев текущего года составлено в пределах компетенции управления 529 протоколов об административных правонарушениях. По 19 делам материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел», - сказал Разин.

Он отметил, что служба выявляла нарушения практически во всех муниципальных образованиях области, где есть охотничьи угодья.

«Для того, чтобы охранять охотничьи ресурсы, проводятся плановые и внеплановые рейды, обеспечено взаимодействие с другими заинтересованными организациями и охотпользователями Московской области. Сейчас в разгаре охотничий сезон, и нарушения, безусловно, будут еще выявлены», - добавил Разин. ​

Всего в Московской области находится 62 охотничьих хозяйства и пять общедоступных охотничьих угодий.