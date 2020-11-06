РИАМО - 6 ноя. В столице до 7 ноября продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать в городе до 15:00 7 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Орловской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.

Ночью 7 ноября в Москве и Подмосковье будет плюс 4-6 градусов, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный. Днем воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, облачность, направление ветра и вероятность дождя сохранятся.