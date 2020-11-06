РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 ноя. Итоги турнира по мини-футболу среди ветеранов подвели в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Финальные матчи среди ветеранов прошли в спортивном павильоне стадиона «Зоркий». Игры начались в феврале, но из-за пандемии коронавирусной инфекции завершить турнир получилось лишь в ноябре», - говорится в сообщении.

В категории «35+» первое место у команды «Смит». Лучшим бомбардиром турнира стал Алексей Платухин.

В возрастной группе «40+» победителями стали «Звезда» и «Динамо» - команды набрали одинаковое количество очков. Лучшим бомбардиром турнира в этой категории признан Юрий Трувалев.